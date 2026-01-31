В Можайском округе прошел масштабный снежный субботник с участием жителей

В Можайском округе состоялся общегородской снежный субботник. На расчистку ключевых социальных объектов от последствий аномального снежного циклона вышли представители местного отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии», юнармейцы, депутаты, члены Молодежного парламента и неравнодушные жители, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основными точками уборки стали общественные территории, мемориалы и скверы. В частности, силами «снежного десанта» были полностью расчищены детские площадки, стела «Город воинской славы» и памятник Ветеранам боевых действий.

«Сегодня мы на деле доказали, что настоящая сила — в единстве и взаимовыручке. Здорово, что наши жители, молодежь и общественники сплотились, чтобы помочь городу и друг другу. Огромная благодарность каждому, кто взял в руки лопату», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Также глава муниципалитета поблагодарил сотрудников коммунальных служб, которые работают в эти дни без устали.

Особенно символично смотрелись красные береты юнармейцев на фоне памятников героям:

«Понял, что не могу остаться в стороне! Стела — это наша гордость, дань подвигу бойцов», — поделился участник субботника, юнамеец Стефан Павлов.

Акция «Снежный десант» прошла в рамках общеобластного субботника, организованного партией «Единая Россия». Благодаря мероприятию были очищены от снега важные для всех места: там, где особенно нужна чистота и порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.