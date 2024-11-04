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В Можайском округе отпраздновали День Народного Единства праздничным концертом

Концерт, приуроченный ко Дню Народного Единства 4 ноября, прошел в Можайском культурно-досуговом центре. Зрители собрались в этот вечер, чтобы окунуться в многонациональную атмосферу праздника — выступления пришли увидеть как жители города, так и его гости, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Их поприветствовали со сцены депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Для всех собравшихся звучали песни и музыка и были представлены танцевальные номера творческих коллективов Можайского дома культуры. Каждое выступление рассказывало всем присутствующим о многочисленности и разнообразии народов России через формы искусства.

В концерте участвовали духовой оркестр под руководством заслуженного артиста РФ Виктора Кузнецова и Сергея Серова, ансамбль песни «Сударушка», ансамбль танца «Калинка», ансамбль народных инструментов «Росы», а также Александра Федорова, Анастасия Середа, Андрей Кривомазов и Денис Протасевич.

День Народного Единства празднуется с 2005 года и также является днем Воинской славы России. Он приурочен ко дню отвоевания Китай-города Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.