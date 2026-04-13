В Можайском округе обсудили ремонт дорог и меры безопасности

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло 10 апреля в Можайском округе Подмосковья под руководством заместителя главы Евгения Майбороды. Участники рассмотрели программу ремонта дорог на 2026 год и меры по снижению аварийности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заседании приняли участие представители Госавтоинспекции, дорожных служб и перевозчиков. Основной темой стала реализация программы ремонта муниципальных дорог и обеспечение безопасности на объектах дорожной инфраструктуры в 2026 году.

По программе текущего ремонта планируется привести в порядок 17 объектов общей протяженностью 17,2 км. Площадь обновленного покрытия превысит 82,6 тыс. кв. м. В перечень вошли дороги в деревнях Приданцево, Акиньшино, Шиколово, Холм, Клемятино, Ямская и других населенных пунктах.

Особое внимание уделили социальной составляющей. В программу включили четыре дороги к участкам, выделенным многодетным семьям. Их общая протяженность составит 4,6 км. Работы запланированы в деревне Фалилеево, а также на улицах Гвардейская, Ополченская и Шевардинская в Можайске.

Комиссия также рассмотрела обустройство линий освещения в рамках проекта «Светлый город» — в предварительный список вошли более 20 населенных пунктов. Запланированы восстановление и нанесение дорожной разметки, меры по повышению безопасности на переездах, профилактика ДТП с участием автобусов и предупреждение детского травматизма.

Отдельно члены комиссии разобрали обращения жителей. Среди предложений — установка искусственных неровностей у социальных объектов, организация новых пешеходных переходов и размещение дополнительных дорожных знаков во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.