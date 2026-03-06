В Можайском округе обсудили расширение дороги к СНТ «Шаликово»

В поселке Шаликово 4 марта глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел выездную встречу с жителями по вопросам состояния подъездных дорог к семи СНТ. Участники обсудили пропускную способность трассы, безопасность движения и планы по модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации м.о. Можайский.

Во встрече приняли участие специалисты профильных отделов администрации, территориального отдела, РУАД №3 и ГИБДД. Основной темой стало состояние и ширина подъездной дороги к семи садоводческим некоммерческим товариществам. По словам жителей, проезжая часть слишком узкая, что затрудняет разъезд автомобилей, особенно в выходные и праздничные дни.

Жители также пожаловались на интенсивное движение большегрузного и транзитного транспорта. Это осложняет выезд с участков, провоцирует заторы и повышает уровень шума.

«Мы должны выяснить, как изначально выделялись участки и где по нормативам должны были проходить подъездные пути. По закону их не может не быть», — подчеркнул глава округа.

Он добавил, что после анализа архивной документации будет сформирована общая позиция по решению проблемы. Среди предложений жителей — ограничение движения и установка искусственных дорожных неровностей. Специалисты обследуют проблемные участки и определят, где такие меры будут эффективны. В план работ также включили модернизацию уличного освещения и обустройство водоотводных труб для предотвращения подтоплений в период обильных осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.