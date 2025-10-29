В Можайском округе наградили более 100 волонтеров разных направлений

В Можайске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню добровольца Московской области. Более 100 активных жителей региона получили заслуженные награды за свой вклад в развитие волонтерского движения. В этом году в нашем округе уже более 2700 человек ежедневно совершают добрые поступки — и эта цифра только растет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Добровольчество не имеет возрастных границ, и каждый может найти применение своим силам и опыту. В этом году на церемонии чествовали не только молодежь, но и представителей старшего поколения — участников программ «Активное долголетие» и «Студии добровольчества».

Особую благодарность выразили волонтерам, которые проводят масштабную работу в поддержку участников специальной военной операции. Сбор и отправка гуманитарных грузов, организация благотворительных акций, плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей — все это стало важной частью их повседневной деятельности.

Не осталась без внимания и просветительская работа. Активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также других студенческих и школьных организаций активно передают свой опыт и знания подрастающему поколению.

Поздравить волонтеров с их праздником и вручить благодарственные письма пришли заместитель Главы Можайского округа Елена Заболотная, депутат Совета депутатов Семен Долгачев, начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, заместитель начальника Управления образования и отраслей социальной сферы Жанна Василенкова.

«Вы те люди, которые объединяют счастье — чтобы оно не было осколками, сердца — чтобы они не были разбитыми, и само государство — чтобы оно было великим», — такими словами Светлана Катальникова поприветствовала собравшихся.

Почетные гости выразили благодарность всем добровольцам за их самоотверженный труд, милосердие и активную гражданскую позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.