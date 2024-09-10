В Можайском округе можно сдать избыточный урожай до 22 сентября

Жители Можайского городского округа могут поучаствовать в акции по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ее главная цель — правильная утилизация бахчевых и фруктов, чтобы максимально снизить численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках и не допустить образования несанкционированных навалов. Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств Подмосковья. Пригодное вторсырье отправится на корм животным и на удобрения для фермеров региона, а непригодные растительные отходы будут доставлены на переработку в промышленный компост.

Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» продлится две недели — до 22 сентября.

В Можайском городском округе специальный контейнер для сбора яблок и бахчевых установлен в пос. Красный Балтиец на ул. Курсантской.

С местами расположения точек сбора отходов в Московской области можно ознакомиться на интерактивной карте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.