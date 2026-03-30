В Можайском округе демонтируют 50 торговых объектов в 2026 году

Работу по приведению нестационарных торговых объектов к единым стандартам продолжают в Можайском округе Подмосковья. В 2025 году здесь демонтировали 25 объектов, с начала 2026 года — еще пять, а до конца года планируют снести 50 и обновить фасады 20 капитальных строений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе с начала года продолжается системная работа по приведению нестационарных торговых объектов и капитальных строений к установленным требованиям. Ее проводят по поручению губернатора Московской области в рамках программы формирования комфортной и эстетически привлекательной городской среды. В план включают объекты, которые длительное время находились на контроле профильных служб.

В 2025 году в Можайском округе демонтировали 25 нестационарных торговых объектов. С начала 2026 года к ним добавилось еще пять. До конца текущего года запланирован демонтаж 50 таких объектов, а также приведение внешнего облика не менее чем 20 капитальных строений в соответствие с архитектурными требованиями. Основанием для включения в перечень становятся нарушения правил размещения или несоответствие облику территории.

Один из последних примеров — объект в поселке Центральной усадьбы Бородинское поле, установленный незаконно. Его уже демонтировали. В администрации отмечают, что работа направлена на создание безопасной, предсказуемой и визуально целостной среды, где временные сооружения не искажают архитектурный облик и соответствуют требованиям законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.