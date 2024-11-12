В Можайске состоится бесплатное консультирование участников СВО 15 ноября

15 ноября с 10:00 до 13:00 в здании Военкомата по адресу: город Можайск, улица Фрунзе, дом 17, участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить бесплатные юридические консультации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках данного приема участники СВО и их родные могут получить квалифицированную юридическую помощь по различным вопросам, связанным с правами и обязанностями военнослужащих, социальной защитой, льготами, а также другими аспектами, касающимися их статуса.

Опытные юристы готовы помочь в разных областях, это и консультации по правовым вопросам, помощь в подготовке и подаче документов для получения льгот, пособий и других социальных гарантий.

«С начала текущего года порядка 95 человек получили бесплатную юридическую помощь. Наши специалисты с душой относятся к своему делу, и в случае, если у людей нет возможности приехать на прием в указанную дату, то они выезжают сами», — сказала социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Для получения консультации можно обратиться по телефону: 8 (496) 387-46-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.