В Можайске почтили память героев, отразивших первый авиаудар на Москву в 1941 году

После приветствия командира полка торжественно вынесли Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя части. Под маршевую музыку знаменная группа прошла перед участниками церемонии, после чего прозвучал Гимн России. На мероприятии присутствовали почетные гости, военнослужащие, ветераны, волонтеры и жители округа.

Ведущие напомнили собравшимся о событиях 21 июля 1941 года, когда оператор радиолокационной станции старший сержант Козин обнаружил приближение 220 немецких бомбардировщиков. Благодаря своевременному оповещению советские войска смогли отразить атаку, сбив 22 самолета противника.

На митинге выступили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, военный комиссар городов Можайска и Рузы Руслан Меладзе, а также представители военного командования. Они подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге воинов-локаторщиков, многие из которых погибли при защите неба над Москвой.

«Сегодня мы не просто вспоминаем историю — мы связываем поколения. Подвиг защитников Москвы навсегда останется примером мужества и любви к Родине. В первые месяцы войны, когда значительная часть нашей авиации была уничтожена, не хватало людей и ресурсов, здесь на Можайской земле, наши защитники выстояли. Сегодня мы чтим их память», — отметил в своем выступлении Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес воинов расчета лейтенанта Куликова, погибших при бомбардировке радиолокационного поста в Можайске в марте 1942 года. Память защитников Московского неба почтили минутой молчания под звуки метронома, после чего рота почетного караула дала троекратный залп в воздух.

Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к памятнику. Под песню «Журавли» венконосная группа, почетные гости и жители города отдали дань уважения павшим героям.

Мероприятие стало еще одним напоминанием о том, что память о Великой Отечественной войне жива, а ее уроки остаются актуальными и спустя десятилетия. Военнослужащие и сейчас защищают подмосковное небо, находясь на боевых постах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.