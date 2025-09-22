В Можайске юристы бесплатно консультируют участников СВО и членов их семей

В здании Можайского военного комиссариата в девятый раз в этом году состоялась традиционная встреча оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На вопросы можайцев и жителей соседних муниципалитетов отвечали представители ключевых ведомств в одном месте: глава Можайского округа Денис Мордвинцев, замглавы Можайского округа Мария Азаренкова, военный комиссар Можайского и Рузского муниципальных округов Московской области Руслан Меладзе, замруководителя Социального фонда России Надежда Дыкман, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, председатель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, адвокаты Адвокатской палаты Московской области и сотрудник прокуратуры.

14 человек получили комплексные консультации сразу по всем направлениям: социальные гарантии, правовые нюансы, помощь фондов. Каждая ситуация рассматривается индивидуально и конфиденциально.

Специалисты не просто дают разовый совет, но и при необходимости сопровождают семьи до полного решения их вопросов, оставаясь на постоянной связи.

Такие встречи проходят ежемесячно, каждую третью пятницу. Можайцы уже знают и ценят эту возможность получить квалифицированную помощь бесплатно. Некоторые приходят уже не в первый раз и рекомендуют посещение своим знакомым.

«От Государственного фонда «Защитники Отечества» хотелось бы поблагодарить всех специалистов, принимающих участие в организации дней оказания бесплатной юридической помощи нашим героям и членам их семей. Несмотря на большую занятость, они всегда приходят на помощь и сопровождают наших заявителей до решения их вопросов», — поделилась Галина Аксенова.

Следующая встреча запланирована на 17 октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.