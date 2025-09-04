В Мособлдуме открылась фотовыставка «Хроники террора украинского режима»

В четверг на площадке Мособлдумы открылась экспозиция «Хроники террора украинского неонацистского режима». На фотоработах военных корреспондентов — преступления киевского режима против мирных жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей и приграничья. Ранее выставка была организована Госдумой совместно с информагентством «РИА Новости». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы считаем важным показать фотовыставку на своей площадке. Вместе с федеральными коллегами Московская областная Дума стремится донести правду о трагических событиях. С 2014 года не прекращаются удары со стороны киевского режима по мирным городам и поселкам. Спасибо мужественным участникам СВО, которые делают все, чтобы травля наших людей закончилась раз и навсегда. Спасибо военкорам, которые рискуя собой, стремятся донести миру правду», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Открытие выставки состоялось на 3 этаже административно-делового центра «Новатор». Перед собравшимися с приветственной речью выступил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Масштаб преступлений против гражданского населения во многом замалчивается или намеренно игнорируется западными странами, продолжающими поддерживать неонацистскую киевскую власть. Выставка создана для того, чтобы донести правду о трагедии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также мирных граждан Запорожской, Херсонской и приграничных областей. Ее цель — сохранить память о погибших, показать масштаб разрушений и привлечь внимание к преступлениям, совершенным против мирного населения», — сказал Олег Рожнов.

Кирилл Лосунчуков, председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области отметил, что сам, как участник СВО, не раз видел, как обстреливаются школы, где не было ни одного военного, только мирные жители, дети.

«Сегодня мы боремся с геноцидом нашего народа. Такие выставки — это возможность показать и рассказать о том, что на самом деле происходит в некоторых регионах нашей большой страны. Чтобы у людей было понимание, зачем проходит СВО», — сказал Кирилл Лосунчуков.

Каждая фотография на выставке — отражение ужаса, страха, боли, которые испытывают простые люди, пострадавшие от украинских неонацистов, потерявшие родных и близких.

О том, как уже более 10 лет приходится жить в страхе, рассказала Ольга Макеева, заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики — руководитель Представительства ДНР в Москве.

«Начиная с 2014 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и других областях от украинских атак погибло 400 детей. На территории только ДНР разрушено свыше 50 тысяч социальных объектов, в том числе дома, храмы, больницы, школы, детские сады. Враг бьет по тем объектам, где есть массовое скопление мирных людей, и нет военных. Символично, что организатором выступила Госдума, а Мособлдума поддержала и организовала у себя такую выставку — это возможность обратить внимание не только тех людей, которые сюда приходят, но и всех парламентариев мира», — сказала Макеева.

На выставке представлены, в том числе, фотоработы военного корреспондента, участника рабочей группы Министерства культуры России по работе кинодокументалистов в зоне СВО Андрея Ященко.

«С началом СВО мы с командой отправились снимать Донецк. Первый день нас встретил обстрелом со стороны Украины. При нас погибла женщина. Эта картина теперь будет перед глазами всю жизнь. Затем был Артемовск, там удалось пообщаться с местными жителями, они сами рассказывали, как ждали российских военных, как хотят быть с нашей страной. Суджа, приграничные регионы — это моя особая боль. Многие спрашивают, зачем мы туда ездим и мешаем военным. Но мы считаем, что рассказывать о ребятах, которые нас защищают, о настоящих Героях — это наш долг. Многие, из тех, кого мы снимали — не выжили и в наших кадрах они на всю жизнь запечатлены Героями, память о которых будет вечна», — поделился Андрей Ященко.

В мероприятии также приняли участие депутаты регионального парламента, социальные координаторы Московского областного филиала Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», члены Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», делегации учителей истории муниципальных общеобразовательных организаций горокругов Химки и Красногорск, представители Союза журналистов Подмосковья, члены Московского областного молодежного парламента и Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.