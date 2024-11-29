В Мособлдуме наградили победителей конкурса театральных постановок «ЭкоТеатр»

В Мособлдуме прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «ЭкоТеатр», которая собрала детские творческие коллективы из разных городских округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Конкурс был организован Мособлдумой в целях реализации положений закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области», популяризации темы экологии, бережного отношения к природе и окружающей среде.

Темой конкурса этого года стала «Отходы — не мусор!».

«Мы уже не первый год проводим этот конкурс и он получил очень живой отклик. Тема действительно очень актуальная. В области очень многое сделано для того, чтобы в наших городах и населенных пунктах стало чисто. И сегодня встает вопрос соблюдения чистоты, чисто не там, где убирают, а где не сорят. В Московской области создана целая отрасль работы с отходами, и мы не случайно взяли такую тему, что отходы это не мусор», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Участники конкурса подготовили спектакли, затрагивающие важные экологические темы, такие как сохранение природы, переработка мусора и взаимодействие человека с окружающей средой.

Коллективы, участвующие в конкурсе, не только развлекали зрителей, но и поднимали важные вопросы экологии, делая акцент на необходимости бережного отношения к планете. Награды были как за художественные заслуги, так и за вклад в просвещение о значимости заботы о природе.

Жюри конкурса подвело итоги конкурса, определило победителей и призеров в следующих номинациях:

Лучший драматический спектакль

1 место

Детский сад № 15 «Мечта», коллектив «Мечтарики», Лотошино

Постановка «Экологические приключения Колобка»

2 место

Дошкольное отделение «Семицветик» школы № 18, Серпухов

Постановка «Буратино и его друзья — за чистоту и переработку мусора»

3 место

Школьный театр «Браво» школы № 1, Егорьевск

Постановка «Однажды на мусорной свалке»

Лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический

1 место

Театральный коллектив «Прекрасное в нашей жизни» Богатищевской школы, Кашира

Постановка «Королева мусорной свалки»

2 место

Центр развития творчества детей и юношества «Экомир», Луховицы

Постановка «Приключения в Луховицком лесу. Витя и Маша спешат на помощь»

3 место

Щелковская гимназия № 6, детсад «Сказка»

Постановка «Как люди речку обидели»

Лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль

1 место

Лицей г. Истра, театральная студия «Гармония»

Постановка «Чудесный рециклинг»

2 место

Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат,

экологический отряд «Эковзгляд»

Постановка «Как Колобок природу спасал»

3 место

Детский театр миниатюр «Переменка», Коломна

Постановка «Простые чудеса»

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