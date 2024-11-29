В Мособлдуме наградили победителей конкурса театральных постановок «ЭкоТеатр»
Фото - © Екатерина Агеева
В Мособлдуме прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «ЭкоТеатр», которая собрала детские творческие коллективы из разных городских округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Конкурс был организован Мособлдумой в целях реализации положений закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области», популяризации темы экологии, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Темой конкурса этого года стала «Отходы — не мусор!».
«Мы уже не первый год проводим этот конкурс и он получил очень живой отклик. Тема действительно очень актуальная. В области очень многое сделано для того, чтобы в наших городах и населенных пунктах стало чисто. И сегодня встает вопрос соблюдения чистоты, чисто не там, где убирают, а где не сорят. В Московской области создана целая отрасль работы с отходами, и мы не случайно взяли такую тему, что отходы это не мусор», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Участники конкурса подготовили спектакли, затрагивающие важные экологические темы, такие как сохранение природы, переработка мусора и взаимодействие человека с окружающей средой.
Коллективы, участвующие в конкурсе, не только развлекали зрителей, но и поднимали важные вопросы экологии, делая акцент на необходимости бережного отношения к планете. Награды были как за художественные заслуги, так и за вклад в просвещение о значимости заботы о природе.
Жюри конкурса подвело итоги конкурса, определило победителей и призеров в следующих номинациях:
Лучший драматический спектакль
1 место
- Детский сад № 15 «Мечта», коллектив «Мечтарики», Лотошино
- Постановка «Экологические приключения Колобка»
2 место
- Дошкольное отделение «Семицветик» школы № 18, Серпухов
- Постановка «Буратино и его друзья — за чистоту и переработку мусора»
3 место
- Школьный театр «Браво» школы № 1, Егорьевск
- Постановка «Однажды на мусорной свалке»
Лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический
1 место
- Театральный коллектив «Прекрасное в нашей жизни» Богатищевской школы, Кашира
- Постановка «Королева мусорной свалки»
2 место
- Центр развития творчества детей и юношества «Экомир», Луховицы
- Постановка «Приключения в Луховицком лесу. Витя и Маша спешат на помощь»
3 место
- Щелковская гимназия № 6, детсад «Сказка»
Постановка «Как люди речку обидели»
Лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль
1 место
- Лицей г. Истра, театральная студия «Гармония»
- Постановка «Чудесный рециклинг»
2 место
- Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат,
экологический отряд «Эковзгляд»
- Постановка «Как Колобок природу спасал»
3 место
- Детский театр миниатюр «Переменка», Коломна
- Постановка «Простые чудеса»
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