сегодня в 19:33

Завершилась выставка оборудования для обращения с отходами «ВэйстТэк»

Ежегодная выставка технологий и оборудования для природоохранной отрасли «ВэйстТэк-2024» завершилась, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Более 100 компаний из 20 регионов РФ, а также из Китая и Турции продемонстрировали решения и возможности для организации бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских предприятий.

На площадке мероприятия производители представили покупателям оборудования и технологии для сбора, сортировки, перевозки и утилизации различных видов отходов.

С помощью выставки представители государственных и коммерческих структур смогли найти надежных поставщиков. Кроме того, они договорились о новых логистических цепочках и лучших условиях обслуживания.

Организаторы мероприятия также поблагодарили участников, партнеров, посетителей за проявленный интерес. Им пожелали плодотворного сотрудничества, успехов и реализации планов.