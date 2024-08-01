В Москве запустили производство инверторов для солнечных электростанций

Кооперация московских компаний помогла создать инвертор для солнечных станций, способный преобразовывать энергию солнечных панелей в напряжение электросетей. Новинку разработали для импортозамещения, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что сейчас в столице работают более 130 компаний, выпускающих разное электрооборудование — электросиловые установки, аккумуляторные батареи, кабельную арматуру, осветительную технику и другие изделия.

«Предприятия развивают собственные технологии и представляют совместные решения. Мы отмечаем рост кооперации столичных заводов, что непременно ведет к увеличению объемов производства по отрасли. Это возможно, в том числе благодаря более 20 действующим мерам поддержки для столичных промышленников», — сказал Гарбузов.

Компания «Парус электро» разработало инвертор для солнечно энергии. Новинка является одним из ключевых элементов электростанции, преобразующим в напряжение промышленной электросети энергию солнечных панелей. Предприятие импортозаметсило иностранную технику и создало оборудование с КПД в 98%. Разработке присвоили высший балл Минпромторга РФ по импортозамещению и уровню локализации компонентов.

«Реализован по-настоящему уникальный проект. Разработка инвертора стала катализатором для всей отрасли отечественных электронных компонентов. За два года российские предприятия научились делать компоненты и узлы, которые раньше приходилось импортировать. В рамках проекта мы работали с десятками производств по всей стране, наши партнеры по проекту получили уникальные компетенции и задали новые стандарты качества для российского сегмента электроники», — отметил генеральный директор компании Максим Жовнер.

Московский завод уже наладил серийную сборку инверторов. Начальный этап предполагает выпуск более 15 устройств ежемесячно.

Ключевую роль в устройстве играют компоненты московского производства, но всего в устройстве применяют электронные компоненты из 12 регионов страны.

В реализации проектов рамках промышленной кооперации принимал участие научно-технический центр компании «Протон-Электротекс».

«Наша компания разрабатывает и производит силовые полупроводниковые приборы и силовые ячейки на их основе. В 2023-м в рамках кооперации компания выпустила силовой блок, являющегося составной частью солнечного инвертора. Он построен на основе собственных технологий и выполняет роль „мускул“ системы». Уже в этом году устройства в составе инвертора прошли успешные испытания. В настоящий момент мы ведем подготовку производства для осуществления серийных поставок», — сказал руководитель направления отдела развития продаж компании Сергей Морзунов.

Согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, в городе развивают производства и повышают инвестпривлекательность Москвы. В мегаполисе создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают также и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открывают около 100 малых 40-50 средних и крупных предприятий. Они развивают инновации, выпускают различные товары и наращивают объемы производства.