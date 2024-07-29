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В Москве заочно осудили врача из Украины за призывы калечить пленных

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии общего режима руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко за призывы к насилию над российскими военнопленными, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Друзенко в интервью одному из украинских телеканалов призвал врачей мобильных госпиталей «кастрировать раненых российских пленных». Позднее активист раскаялся в случившемся и сослался на эмоциональное состояние.

В отношении Друзенко возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 5,5 года тюремного заключения в колонии общего режима, а также на 2,5 года запретил заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее 34-летнего россиянина приговорили к 10 годам колонии за попытку госизмены. Мужчина планировал вступить в ряды украинской террористической организации «Легион „Свобода России“»*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.