В Москве вытащили из снега около 250 автомобилей
Патрульные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы 19 февраля вытащили из снега порядка 250 автомобилей, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Отмечается, что в работе были задействованы 36 экипажей.
В такую погоду водителям леговых автомобилей рекомендуют оставлять машину у дома, а водителям грузовиков переждать до более благоприятных погодных условий.
Циклон «Валли» принес мощнейший снегопад в Москву, а вместе с ним круглосуточную работу для коммунальщиков, а также трудности для автомобилистов и пешеходов. Из-за обильных осадков на дороге некоторые автобусы застревают в снегу и провоцируют образование огромных очередей на остановках.
Ранее власти Москвы сообщили, что коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы освободить пешеходные зоны и проезжие части от осадков как можно скорее. В городе также работают все пункты для плавления снега.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.