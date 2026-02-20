В Москве вытащили из снега около 250 автомобилей

Отмечается, что в работе были задействованы 36 экипажей.

В такую погоду водителям леговых автомобилей рекомендуют оставлять машину у дома, а водителям грузовиков переждать до более благоприятных погодных условий.

Циклон «Валли» принес мощнейший снегопад в Москву, а вместе с ним круглосуточную работу для коммунальщиков, а также трудности для автомобилистов и пешеходов. Из-за обильных осадков на дороге некоторые автобусы застревают в снегу и провоцируют образование огромных очередей на остановках.

Ранее власти Москвы сообщили, что коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы освободить пешеходные зоны и проезжие части от осадков как можно скорее. В городе также работают все пункты для плавления снега.

