В Москве выбрали самую красивую жительницу столицы

В финале конкурса «Мисс Москва — 2024» победила 20-летняя Лилиана Булатова. Ее признали самой красивой жительницей столицы, сообщает Lady.mail.ru .

Победительница конкурса профессионально занимается моделингом с 14 лет, сотрудничая с одним из самых известных модельных агентств в мире. Кроме того, она увлекается бальными танцами.

Конкурс не обошелся без скандалов. Организаторы перепутали девушек с одинаковыми именами, отдав корону за победу в номинации «Краса Москвы Гран-при» Снежане Недильской, тогда как по результатам судейства награду должны были вручить Снежане Вилковой.

В итоге ведущие извинились и попросили передать приз последней.

Год назад в финале победительницей конкурса стала Ангелина Бреженская, которую пользователи сети раскритиковали за неестественность, наличие пластики и филлеров. В этот раз выбором жюри общественность осталась довольна.