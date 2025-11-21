В Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли. Мероприятие было организовано совместно «Авито Работой» и ассоциацией работодателей внеуличного транспорта в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие кадрового потенциала и повышения стандартов работы с персоналом в транспортной сфере, сообщает пресс-служба компании.

Финал мероприятия прошел в офисе «Авито», в нем приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

В отборочном онлайн-этапе, который прошел на платформе дистанционного обучения, приняли участие 578 специалистов из 31 транспортной компании РФ. Победителем конкурса стала сотрудница Московского метрополитена Александра Гладченко, ведущий специалист Контактного центра подбора и поддержки персонала службы управления персоналом.

Финальные испытания состояли из трех этапов, позволивших участникам продемонстрировать весь спектр профессиональных компетенций.

«Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли и внедрение современных подходов в управлении персоналом напрямую влияет на качество обслуживания миллионов пассажиров. На конкурсе не только определили лучших в этой сфере, но и создали среду для обмена передовым опытом. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие столичного рынка труда», — считает заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В финале конкурса приняли участие представители ключевых предприятий отрасли, включая Московский метрополитен, «Горэлектротранс» (Санкт-Петербург), «Аэрофлот», Федеральную пассажирскую компанию, Октябрьскую железную дорогу, «Мосгортранс», «Пермьгорэлектротранс», «Аэроэкспресс» и другие. Конкурс был организован ассоциацией работодателей внеуличного транспорта и онлайн-платформой «Авито Работа» при поддержке Дептранса Москвы.

«Один из главных активов транспортной отрасли — это компетенции и мотивация ее сотрудников. Мы отмечаем, что интерес к профессии менеджера по персоналу продолжает расти: за январь–октябрь 2025 года интерес кандидатов к профессии вырос на 27% год к году. Это значит, что роль HR-специалистов становится все более стратегической. Именно поэтому „Авито Работа“ поддерживает подобные инициативы, которые помогают повышать профессиональное мастерство и делиться лучшими практиками», — подчеркнул директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Оценивало выступления финалистов авторитетное жюри, в которое вошли ведущие HR-эксперты и руководители кадровых служб крупнейших компаний России.