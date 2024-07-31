В Москве вступил в силу приговор агента СБУ к 25 годам колонии за шпионаж

ФСБ: в Москве агента СБУ отправили в колонию на 25 лет со штрафом в 700 тыс руб

Приговор второго Западного военного окружного суда в отношении украинца Сергея Кармазина, которого осудили за шпионаж и попытку устроить теракт в Московском регионе, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Подмосковью.

По данным следствия, 46-летний Сергей Кармазин на территории Польши подвергся вербовке в ряды Службы безопасности Украины с целью совершить теракт в Московской области. Под видом беженца он прибыл в Россию, где планировал получить гражданство.

«Находясь в столичном регионе, Кармазин С. Н. по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги», — говорится в сообщении ФСБ.

В итоге суд, рассмотрев все материалы дела, еще в мае 2024 года приговорил его к 25 годам колонии и к штрафу в размере 700 тысяч рублей. У осужденного было право обжаловать приговор, но ничего не вышло.

Решение суда вступило в законную силу. Осужденный первые 6 лет проведет в тюрьме со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а оставшиеся — в колонии строгого режима.