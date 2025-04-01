В Москве во вторник выпало 17% месячной нормы осадков

В Москве во вторник выпало 6,1 мм осадков или 17% от нормы апреля, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На других метеостанция столицы в осадкомеры попало 6-8 мм осадков.

В Подмосковье больше всего осадкой выпало в Можайске (10 мм дождя или почти треть (29%) от месячной нормы).

По прогнозу синоптика, ночью дожди продолжатся.

Ранее сообщалось, что на столицу 1 апреля заходит новая зона дождей. Синоптики прогнозируют в городе сильный ливень. Аварийные инженерные бригады вышли на круглосуточное дежурство.