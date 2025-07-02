В Москве в силу вступил приговор экс-директору завода за хищение 39 млн рублей

Бывший директор московского завода Валерий Глушинский официально признан виновным в краже. Суд подтвердил, что он обманным путем присвоил более 39 миллионов рублей из средств, выделенных на оборонные заказы государства, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

ФСБ по Москве и Подмосковью провела расследование и собрала все необходимые доказательства против Глушинского. Приговор уже вступил в силу и обжалованию не подлежит.

По данным следствия, в период с 2014 года по 2017 год директор завода привлекал связанные с ним компании, чтобы закупать детали для производства прицелов стрелкового оружия для Министерства обороны по завышенным ценам. Также в ходе следствия было установлено, что он оформил на предприятие людей, которые на самом деле работали в его собственной коммерческой организации.

Следователи считают, что эти действия являются мошенничеством в особо крупном размере с использованием служебного положения. Всего выявлено четыре таких случая.

Суд признал Глушинского виновным и отправил его в тюрьму на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему придется заплатить более 39 миллионов рублей компании и министерству обороны за причиненный вред.

Глушинский попытался обжаловать это решение, однако городской суд Москвы оставил приговор без изменений.

Видео: пресс-служба УФСБ России погороду Москве и Московской области