В Москве в первый раз с начала 1990-х годов не зажгут Ханукию

Главный раввин РФ Берл Лазар впервые с 1991 года не зажжет Ханукию в день начала Хануки. Это должно было произойти в центре Москвы, рассказали РИА Новости в его пресс-службе.