В Москве в первый раз с начала 1990-х годов не зажгут Ханукию
Главный раввин РФ Берл Лазар впервые с 1991 года не зажжет Ханукию в день начала Хануки. Это должно было произойти в центре Москвы, рассказали РИА Новости в его пресс-службе.
Публичную церемонию не согласовала мэрия Москвы. Причина в соображениях безопасности.
Ханука стартует вечером 14 декабря.
Новую дату проведения традиционного зажжения Ханукии озвучат дополнительно. Церемонию организовывают каждый год с начала 1990-х.
