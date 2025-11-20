В Москве в декабре пройдет очный этап конкурса лучших практик трудоустройства молодежи

В целях реализации пункта 27 плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года и национального проекта «Кадры» сообщает о проведении очного этапа в 2025 году Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. Заявки на участие в конкурсе подавались с 23 июня по 14 сентября 2025 года на сайте Минтруда России.

В конкурсе приняли участие организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории РФ: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации.

Для участия в конкурсе было подано 1 055 заявок от организаций из 77 субъектов РФ, из которых было отобрано и оценено членами экспертного совета 868 заявок. По итогам заочного этапа конкурса финалистами определены 129 организаций из 51 субъекта РФ. Финальный этап конкурса состоится 2 и 3 декабря 2025 года в Москве.

Церемония награждения победителей и призеров запланирована на 4 декабря 2025 года. Представление и защита практик по номинациям будут доступны для просмотра в режиме онлайн-трансляции на платформе RUTUBE.