В Москве в четверг был побит рекорд по атмосферному давлению

В четверг днем атмосферное давление на ВДНХ в Москве достигло 761,9 мм рт ст (1015,5 гПа), сообщается на портале « Метеоновости ».

Показатели были зафиксированы, когда столица оказалась вблизи центра антициклона.

Таким образом, 5 сентября состоялся рекорд максимального атмосферного давления для этой даты. Прежний рекорд был установлен в 1997 году, тогда давление составляло 759,5 мм рт ст (1012,7 гПа).

Метеорологи отмечают, что эти показатели еще не окончательные, так как в течение дня атмосферное давление продолжит расти. Конечная цифра рекорда будет известна в конце метеорологических суток, после 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Московском регионе 5 сентября будет облачно, без дождя. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла.