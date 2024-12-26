В Москве увеличивают мощности производств напитков

В период с января по октябрь текущего года в столице на 10% увеличили объем выпуска сиропов, лимонада, овощных и фруктовых соков, газированных и других напитков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что московские промышленники получают налоговые льготы и инвестируют вырученные деньги в увеличение объемов производства и собственное развитие благодаря городской системе мер поддержки.

«В городе свыше 30 предприятий выпускают фруктовые и ягодные соки, лимонады, газированную воду и другие виды напитков. За январь-октябрь текущего года они нарастили производство на 10%. В частности, компании выпустили более 37 тыс. банок соков, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го», — отметил Гарбузов.

Продукцию столичного производства можно встретить по всей России и за границей. Поддержка центра «Моспром» помогает предприятию находить заграничных партнеров и наращивать поставки на рынки дружественных стран.

«Напитки нашего предприятия поставляются в 60 регионов России и в более чем 30 зарубежных стран, включая Китай, ОАЭ, страны СНГ и другие. Особым спросом у наших зарубежных партнеров пользуется одна из линеек газированных напитков, которая стала маркой № 1 в Казахстане и Узбекистане», — сказал генеральный директор АО МПБК «ОЧАКОВО» Юрий Антонов.

В текущем году на предприятии на 13% увеличили выпуск, разработали и начали производить 10 новых напитков по 5 категориям, что позволило успешно заместить зарубежные товары. В число новинок входят 4 вкуса солодовых напитков, которые изготавливают на собственном зерновом сырье — на 100% безалкогольный газированный напиток, не имеющий аналогов в России. Кроме того, на предприятии начали выпускать колу со вкусом кофе.

Компания «Шишкин лес» свыше 25 лет выпускает бутилированную воду. Предприятие обладает собственными мощностями по добыче воды и водоподготовке. Кроме того, на производственной площадке имеется лаборатория контроля качества.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работает свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых работают более 750 тыс. человек. Каждый год в городе появляется 150 новых высокотехнологичных компаний и десятки инвестпроектов, обеспечивающих город дипольными рабочими местами.