В Москве суд отправил лидера рок-группы «Пасека» в СИЗО

Измайловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого в том числе в убийстве лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции в Москве .

По версии следствия, фигурант дел, возбужденных по ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», а также ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление», с ножом набросился на незнакомых ему людей. Он нанес порядка девяти ударов, что привело к смерти одного из потерпевших, а второй попал в больницу.

Суд отправил Медведкина в СИЗО до 8 августа 2024 года. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Одним из пострадавших от действий Медведкина оказался глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Установлено, что нападение произошло во время ссоры.