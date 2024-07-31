В Москве суд оштрафовал Ходорковского* за нарушение закона

Таганский районный суд Москвы признал Михаила Ходорковского* виновным в нарушении действующего законодательства об иноагентах и назначил ему административный штраф, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Согласно постановлению суда, Ходорковский* нарушил ч. 4 ст. 19.34 КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Какое именно преступление совершил бизнесмен, не уточняется.

Суд назначил Ходорковскому* штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее Мещанский суд Москвы постановил изъять у него и бизнесмена Платона Лебедева 1,4 млрд рублей в счет государства.

В общей сложности долги Ходорковского* в России превысили 17,4 млрд рублей. В эту сумму входят в том числе непогашенные штрафы за нарушения правил деятельности иноагента, куда, вероятнее всего, добавится и новый штраф.

*Внесен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.