В Москве стартовала Российская креативная неделя

С 3 по 7 июля в Москве проходит Российская креативная неделя — крупнейшее федеральное событие в сфере креативных индустрий. В ее работе приняли участие директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева, заместитель директора Андрей Копосов и директор МАУК г. о. Домодедово «Городской ПКиО «Елочки» Юлия Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ксения Васильева выступила в качестве спикера на дискуссии «Такие разные парки: как выстроить успешную систему управления общественными пространствами региона и сделать парки культуры и отдыха точками притяжения креативных индустрий».

Она рассказала о культурно-событийной программе парков Подмосковья, которая включает в себя регулярные, общеобластные и уникальные мероприятия, о системе рейтингования парковых территорий. Она также поделилась опытом запуска специальных проектов: фестиваля «Город танцует в парках», арт-выставки под открытым небом «При чем тут Малевич?» в парке Малевича. Юлия Смирнова рассказала о концепции арт-объектов, о работе Театральной галереи и событийной программе парка «Елочки».

На второй дискуссии по теме «Парк со своим лицом: тематическая концепция, декоративное оформление и дизайн-код как инструмент повышения привлекательности общественных пространств» Андрей Копосов рассказал о создании и внедрении сезонного брендирования, об опыте использования элементов культурного кода в оформлении локаций парка, в том числе в рамках новогоднего оформления.

В деловой программе Российской креативной недели также приняли участие президент форума парков стран БРИКС Андрей Лапшин, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков и другие эксперты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.