В Москве сотрудники МЧС уговорили спуститься девушку с 8 этажа

Сотрудники МЧС в Москве «силой» уговорили спуститься с 8 этажа девушку Юлю, которая грустила из-за расставания с парнем, сообщает SHOT .

На помощь к жительнице столицы пришли не только работники министерства чрезвычайных ситуаций, но и ее суженый. Они на протяжении нескольких часов разговаривали с девушкой и просили ее спуститься. Но она не соглашалась.

Девушка периодически вставала, шла в подъезд, кричала и возвращалась. Параллельно требовала, чтобы к ней не приближались. В конечном итоге спасатели силой затащили Юлю из окна обратно в квартиру.

Ранее сообщалось, что вести переговоры с девушкой отправили психологов. Также рядом со спасателями стояли близкие Юлии.