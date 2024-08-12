В Москве сотрудники МЧС уговорили спуститься девушку с 8 этажа
SHOT: спасатели МЧС затащили сидящую на окне 8 этажа девушку обратно в квартиру
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Сотрудники МЧС в Москве «силой» уговорили спуститься с 8 этажа девушку Юлю, которая грустила из-за расставания с парнем, сообщает SHOT.
На помощь к жительнице столицы пришли не только работники министерства чрезвычайных ситуаций, но и ее суженый. Они на протяжении нескольких часов разговаривали с девушкой и просили ее спуститься. Но она не соглашалась.
Девушка периодически вставала, шла в подъезд, кричала и возвращалась. Параллельно требовала, чтобы к ней не приближались. В конечном итоге спасатели силой затащили Юлю из окна обратно в квартиру.
Ранее сообщалось, что вести переговоры с девушкой отправили психологов. Также рядом со спасателями стояли близкие Юлии.