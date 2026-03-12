В Москве снова продлили «желтый» уровень погодной опасности

сегодня в 18:28

В Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности продлили до 15 марта

Синоптики Гидрометцентра России обновили прогноз на официальном сайте, согласно которому «желтый» уровень погодной опасности снова продлен на сутки — до 09:00 15 марта.

Жителей Москвы предупредили, что утром и вечером на дорогах может образовываться гололедица. Предупреждение будет действовать до 09:00 15 марта. Ранее это предупреждение действовало до 09:00 14 марта.

В Подмосковье будет складываться аналогичная ситуация. До утра 15 марта жителям и гостям региона следует быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможным образованием гололедицы.

В случае возникновения экстренной ситуации, следует обращаться за помощью по короткому номеру «112».

