В Москве снова продлили «желтый» уровень погодной опасности
В Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности продлили до 15 марта
Фото - © Медиасток.рф
Синоптики Гидрометцентра России обновили прогноз на официальном сайте, согласно которому «желтый» уровень погодной опасности снова продлен на сутки — до 09:00 15 марта.
Жителей Москвы предупредили, что утром и вечером на дорогах может образовываться гололедица. Предупреждение будет действовать до 09:00 15 марта. Ранее это предупреждение действовало до 09:00 14 марта.
В Подмосковье будет складываться аналогичная ситуация. До утра 15 марта жителям и гостям региона следует быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможным образованием гололедицы.
В случае возникновения экстренной ситуации, следует обращаться за помощью по короткому номеру «112».
