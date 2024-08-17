В Москве СК заинтересовался провокационными видео с угрозами от трех мужчин

В Сети распространились видео с тремя мужчинами, которые заявили, что только приехали в Москву из аула и намерены «всех наказывать», а также воровать. Роликами заинтересовался столичный Следком и начал проверку на предмет экстремистской деятельности, сообщает «Подъем» .

Откуда именно приехали мужчины в Москву, не уточняется. На одном из роликов они восхищаются российской столицей, говорят, что в городе лучше, чем в их ауле, затем один из них говорит, что теперь «всех наказывать будут», а также обворовывать.

На другом видео мужчины демонстрируют оружие. За кадром один из них обращается к неограниченному кругу лиц и просит «не шутить» с ними.

Видео попали в Следственный комитет России. Авторов роликов проверяют на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти и вражды. Все трое задержаны и утверждают, что снимали всего лишь пародию.