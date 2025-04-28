В Москве растет спрос на услуги бровистов и парикмахеров

В Москве за первый квартал 2025 года на 15% вырос спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям. На 6% увеличилось востребованность парикмахеров. Об этом свидетельствует аналитика «Авито Услуг».

«На платформе размещено более 500 тыс. объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья — это одни из наиболее востребованных категорий. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%», — рассказал руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Он отметил, что, в связи с ростом числа бьюти-мастеров, компания внедрила новый сервис «Мастер Про». Эта подписка, в частности, позволяет специалистам добавлять больше фото, видео, предлагает дополнительные возможности для коммуникации с клиентами — автоответы и рассылки скидок.

«Мы понимаем, что для развития своего дела частным мастерам нужны доступные инструменты, которые помогут не только привлечь новых клиентов, но и улучшить взаимодействие с уже существующими», — объяснил внедрение нового сервиса Игорь Саннников. Пока инструмент доступен только частным мастерам, но в перспективе его планируется распространить и на салоны красоты.