сегодня в 09:00

В Москве провели более 50% работ по благоустройству новых участков «Парка Яуза»

В столице выполнили более половины работ по благоустройству еще двух участков «Парка Яуза» на северо-востоке города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в Москве продолжают масштабный проект по созданию многофункциональной зоны отдыха для жителей — «Парка Яуза».

«Все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В этом году обновим пространство вдоль Тенистого проезда, проведем работы второго этапа на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы», — добавил он.

Заммэра уточнил, что сейчас на обоих участках в зонах производства работ находится ограждение. Стволы деревьев защитили при помощи коробов.

Петр Бирюков рассказал, что в ходе проекта обновят дорожно-тропиночную сеть, вдоль которой установят навигационные указатели. Благодаря им гости смогут сориентироваться.

В парке обустроят велопарковки, установят перголы и скамейки для отдыха. На участке вдоль Тенистого проезда специалисты отремонтируют детские площадки.

На Сельскохозяйственной улице работы проведут от моста Бескудниковской железнодорожной ветки до проезда Серебрякова. На участке уже заканчивается ремонт старого участка и устройство нового для экотропы. Помимо этого, специалисты реконструируют четыре мостовых перехода у беседки-ротонды «Храм воздуха».

В этом году в столице завершат основные работы по созданию «Парка Яуза».