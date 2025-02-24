В Москве проведут чемпионат Retail Skills для популяризации сферы торговли

Образовательный и исследовательский центр «Академия ритейла» и платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение престижа профессий в сфере торговли. Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills , сообщает пресс-служба Авито Работы.

«В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма», — пояснил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Мероприятие пройдет 18 и 19 апреля 2025 года на площадке ВДНХ в Москве. В соревнованиях примут участие 100 лучших специалистов из торговых сетей, которые поборются за звание лучших в 5 категориях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Помимо соревнований, в программу войдут конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле», а также ярмарка вакансий с образовательной и развлекательной составляющей.

«Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills», — отметил основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.

По ссылкам идет регистрация для участников и посетителей.