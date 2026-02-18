В Москве пройдет панельная дискуссия Экспертного института социальных исследований

25 февраля в Москве состоится панельная дискуссия «Герой нашего времени: как создавать и продвигать образы современников для молодежи?», сообщает пресс-служба организаторов.

Она пройдет в Национальном центре «Россия». Дискуссия посвящена формированию и продвижению положительных образов современных героев для молодежной аудитории, а также роли государства в работе с ценностями, смыслами и культурными ориентирами нового поколения. Начало в 18:00.

Ключевые вопросы дискуссии:

• Кто такой «герой нашего времени» и какие качества делают его убедительным и значимым для молодежи?

• Почему участие государства в создании и продвижении героев для молодежи становится стратегической необходимостью?

• Как герои и медиаобразы влияют на формирование ценностей, установок и моделей поведения у детей и подростков?

• Какие нарративные и визуальные формулы позволяют создавать героев, способных конкурировать с глобальным популярным контентом?

• Как и в каких форматах интегрировать героев в медиапространство, социальные сети и культурно-развлекательный контент?

Отдельное внимание будет уделено анатомии современного героя, механизмам его «встраивания» в медиасреду, а также поиску эффективных форматов и площадок, где такие образы могут быть востребованы и органично восприняты молодежной аудиторией.