В Москве принимают заявки от НКО на конкурс с грантами в 600 млн рублей

Прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО начался в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщает Агентство Бизнес Новостей .

В 2024 году на гранты для таких НКО выделили 600 млн рублей.

Собянин отметил, что в конкурсе могут поучаствовать создатели проектов, которые в перспективе будут полезными для Москвы и ее жителей. Всем желающим нужно подать заявку на участие до 4 июля.

Конкурс социально ориентированных НКО пройдет в электронном формате. Подобная инициатива реализуется в Москве с 2002 года — за более чем два десятилетия поддержку столичных властей получили свыше 3,4 тыс. проектов.