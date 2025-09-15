сегодня в 11:54

В Москве повторен рекорд атмосферного давления 1944 года

В понедельник ночью в столице атмосферное давление составило 758,9 мм рт. ст., что соответствует рекордным показателям для этого дня, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, был повторен рекорд максимального атмосферного давления 1944 года. Он также составлял 1011,5 гПа (758,9 мм рт. ст.).

Как добавила синоптик, в течение дня ожидается понижение атмосферного давления. Больше рекордов не прогнозируется.

Также 13 сентября показатели атмосферного давления в столице повторили рекорд 2015 года. А 14 сентября обновлен рекорд дня, атмосферное давление поднялось выше максимальных показателей, зафиксированных в 1949 году.