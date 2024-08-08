В Москве по делу об убийстве байкера Ковалева осудили инспектора ГИБДД

В Москве инспектора ГИБДД осудили по делу об убийстве байкера на парковке

Московский суд вынес обвинительный приговор седьмому фигуранту дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева, бывшему инспектору ГИБДД Дмитрию Бовтуну, который пропустил убийцу, когда тот скрывался от полиции, пишет Telegram-канал SHOT .

Суд назначил бывшему стражу порядка наказание в виде 3,5 года колонии. Бовтунова судили за то, что пропустил убийцу Шахина Аббасова вместе с подельниками за взятку в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Шахин Аббасов ударил ножом Кирилла Ковалева в московском районе Люблино, когда потерпевший сделал ему замечание о неправильной парковке. После этого злоумышленник при помощи родственников скрылся. Все это произошло 17 апреля 2024 года.

Позднее следствие выяснило, что если бы не инспектор ГИБДД Бовтунов, который за взятку пропустил Аббасова, убийцу удалось бы задержать гораздо раньше.