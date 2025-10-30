В Москве обсудят поддержку многодетных семей на форуме «Сообщество»

Участники итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдет 31 октября — 1 ноября в Москве, обсудят, как сделать многодетность нормой и повысить качество жизни семей с детьми, сообщает пресс-служба организаторов.

На секции «Семейноцентричность и многодетность — условия успеха демографической политики» форума «Сообщество» эксперты рассмотрят лучшие практики поддержки многодетных семей и обсудят вызовы, стоящие перед демографической политикой России.

Модераторами секции выступят председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко и председатель организации «Союз женщин России» Мария Ситтель. В обсуждении примут участие члены Общественной палаты, представители власти, общественных организаций и многодетные родители.

Сергей Рыбальченко отметил, что принцип семейноцентричности предполагает включение мероприятий по поддержке семей с детьми в национальные проекты. По его словам, в 2025 году совместно с региональными общественными палатами будет проведена проверка транспортной инфраструктуры на наличие условий для семей с детьми, таких как комнаты матери и ребенка, детские уголки и специальные тарифы.

Форум «Сообщество» пройдет в национальном центре «Россия» в Москве и станет ключевым событием к 20-летию Общественной палаты РФ. Участие бесплатное, требуется регистрация. Подробная программа и информация о спикерах доступны на официальном сайте форума.

