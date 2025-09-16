В Москве образовалась гигантская очередь за визой в Японию

В Москве люди встали в огромную очередь в визовый центр Японии. Кадры с гражданами, желающими подать документы на японскую визу, опубликовало издание «Осторожно, Москва» .

Жители столицы стоят в очереди в Грохольском переулке. Повышенный спрос на поездку в Японию связан с сезонным фактором, поскольку сейчас в островной стране начался сезон Момидзи — любования осенними листьями, рассказали работники визового центра.

Ранее Греция, Испания, Италия, Венгрия и Франция заблокировали предложение Евросоюза о запрете на выдачу виз россиянам, сообщали греческие СМИ. До этого на Западе заявляли, что страны Евросоюза намерены полностью закрыть въезд для туристов из России.

По данным Еврокомиссии, количество выданных россиянам шенгенских виз рухнуло с 4 миллионов до 541 тысяч за пять лет — с 2019 по 2024 годы.

