В Москве обнаружили около 4,5 тыс мигрантов с опасными заболеваниями

Врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник заявил, что с начала текущего года в столице выявили около 4,5 тыс. иностранцев с опасными для окружающих заболеваниями, сообщает ТАСС .

«Выявили порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, которые в РФ пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания», — сказал Дудник.

Он подчеркнул, что иностранцы представляющие опасность для окружающих. К настоящему момент все мигранты были депортированы из России. Также с января по октябрь выявили и депортировали свыше 1,6 тыс. мигрантов с признаками употребления наркотиков.

Дудник добавил, что более 150 иностранцев покинули РФ, изменив свои установочные данные. Кроме того, сотрудники полиции выявили около 240 мигрантов, находящихся в розыске.

Ранее стало известно, что в РФ могут изменить налоговый режим для мигрантов. Множество иностранцев работают в сфере услуг, официально не являясь сотрудниками этих предприятий.

