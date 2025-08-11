В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

сегодня в 10:29

Вслед за Подмосковьем в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать из-за надвигающейся грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 21 часа 11 августа. В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

В Московской области объявлен аналогичный уровень погодной опасности.

Днем 11 августа в Московском регионе ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 м/с. Во время грозы возможны порывы до 15 м/с.