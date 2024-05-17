В Москве начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова

Спортивный кластер и рокарий появятся в московском сквере у проезда Серебрякова

Работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова начались в Свиблове. Здесь появятся спортивный кластер, рокарий и специальное место для выгула собак, сообщается на сайте мэра столицы.

Через сквер проходит маршрут жителей из жилого района к станции метро «Ботанический сад», остановкам и ТЦ. Специалисты уже благоустраивают пешеходные дорожки, в том числе бордюры. Также подготовлены основания для спортивной и детской площадок и места для выгула собак.

Вместо старой площадки возле дома № 9 появится современный спортивный кластер с турниками, мини-скалодромом, боксерскими грушами и игровым полем. Спортивно-игровой мостик и кольцевую дорожку оборудуют для детей. Родители могут наблюдать за маленькими спортсменами, сидя на скамейках под навесом.

Качели и лавочки появятся возле дома № 11. Площадка для детей разного возраста появится около дома № 5. В центре сквера возле дома № 7 разместят площадку для выгула собак. Пространство будет огорожено, внутри расположат оборудование для занятий.