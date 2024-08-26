В Москве начались испытания новых технологий от получателей грантов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что получатели повышенных грантов на тестирование инновационных решений начали проверку своих разработок в столице, сообщает «Вечерняя Москва».

Первые гранты выделили двум предприятиям. Одно из них разработало веб-платформу под названием PREAX, которая ориентирована на онлайн-стажировки и начало карьеры в области информационных технологий. Тестирование этой платформы пройдет на территории одного из московских колледжей.

Вторая компания ориентирована на создание и производство умных аккумуляторов электроэнергии VOLTS. Основные задачи данного устройства заключаются в предоставлении резервного источника питания при отключении электроэнергии.

В своем Собянин отметил, что в столице в настоящее время существует свыше 240 площадок, предназначенных для тестирования инновационных технологий и продуктов. В течение последних 3,5 лет реализации программы местные разработчики получили 253 гранта на общую сумму около 441 млн рублей.