В Москве мобильный интернет ускорили с помощью технологии DSS

МегаФон первым из российских операторов внедрил в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющую технологиям 3G и 4G совместно работать на одних и тех же частотах, что позволило ускорить мобильный интернет, передает пресс-служба оператора.

Инженеры с помощью инструментов big data постоянно следят за нагрузкой московской сети МегаФона, к которой подключаются десятки миллионов устройств каждый день, и их количество постоянно увеличивается. Только в первом квартале 2024-го в столицу приехали почти 6 млн туристов — это на 20% больше показателя 2019 года.

Для того чтобы избежать перегрузки и более эффективно использовать существующие частоты, специалисты запустили масштабную программу рефарминга, часть которой уже завершилась на юго-востоке столицы. Программа, затронувшая свыше 850 базовых станций, представляет собой перераспределение частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE.

Рефарминг обычно подразумевает перевод сетей 2G и 3G в стандарт LTE, однако в случае высокой плотности населения мегаполисов и при больших объемах передачи данных это может повлиять на качество голосовых вызовов.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети. Это уникальное среди российских операторов решение позволило увеличить среднюю скорость скачивания почти на 14%, а загрузки данных — на 3,3%», — уточнил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

Программа рефарминга проходит не только в Москве — с прошлого года она охватила уже 52 региона страны.