В Москве и Подмосковье разработали маршруты для туристов с питомцами

В рамках совместного проекта «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» разработаны туристические маршруты для совместных поездок с питомцами. Так, для туристов разработаны два маршрута: «Универсальный маршрут» и «Маршрут повышенного комфорта», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе «Универсального маршрута» предлагается двухдневная программа, в которую входят посещения Коломенского музея-заповедника, а также парка «Горки Ленинские» и Мещерского леса. Помимо этого, в программу входят посещения ресторанов и номера в отелях.

«Маршрут повышенного комфорта» предполагает программу, в которую входят кафе в центре города и минимальная удаленность между точками маршрута. Помимо этого, для туристов предусмотрены специальные места, где они смогут поиграть со своими питомцами и посетить красивые места.

Узнать подробности о маршрутах с питомцами можно на сайте.

Москва и Московская область активно разрабатывают совместные туристические продукты с целью увеличения роста перекрестного турпотока. Проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» создан для тех, кто хочет узнать много нового о культурно-историческом наследии столицы и Московской области. Он включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить свое идеальное путешествие. Маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.