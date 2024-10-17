В Москве двух мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства

В Москве двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили приобретенного гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По ее словам, у мужчин изъяли ранее выданные им паспорта граждан РФ, документы признали недействительными.

«Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории РФ», — сообщила представитель ведомства.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства при отказе встать на воинский учет.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит пять законопроектов, которые улучшат миграционную политику в России. Большинство депутатов выступают за модернизацию законодательства в этой сфере.