В Москве для участников СВО собрали более 4,5 тыс подарков

В рамках акции «Москва помогает» за две недели было собрано более 4,5 тыс. подарков, которые передадут участникам спецоперации и жителям освобожденных территорий, сообщается на сайте мэра столицы.

Жители Москвы приносили подарки в павильоны, расположенные на фестивалях «Московская весна» и «Пасхальный дар». Чаще всего люди приносили носки, средства личной гигиены и сладости для детей, а также термобелье, стельки и другие важные вещи.

Больше всего подарков принесли в пункты на Ореховом бульваре, Тверской площади, проезде Серебрякова и улице Профсоюзной. Там вещи принимали и сортировали волонтеры. Всего собрано около 1 тысячи упаковок со средствами личной гигиены, 900 комплектов термобелья и пар носков, более 450 книг и игрушек и более 700 посылок со сладостями. В скором времени все это отправят бойцам и жителям новых территорий.

Проект «Москва помогает» работает два года. За это время собрано более 3,7 млн вещей. В столице работают 13 штабов, куда можно принести одежду с бирками и другие необходимые вещи. Пункты сбора открыты каждый день с 10:00 до 19:00.