В Москве член религиозной группы хочет отсудить у Mellstoy 10 млн рублей

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Экс-депутат Морозов в Москве подал иск к Mellstoy на 10 млн рублей

Член религиозной группы «Братство Морозов-Злотоуст», экс-депутат заксобрания Челябинской области Александр Морозов подал иск в Бабушкинский районный суд Москвы к трэш-блогеру Андрею Буриму, известному как Mellstoy, на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале .

В исковом заявлении Морозов требует от суда запретить «ООО ГУГЛ» распространять какую-либо информацию о скандально известном блогере, а с самого Mellstoy взыскать 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Предварительное слушание по делу назначено на 24 июня 2024 года.

Ранее блогер Mellstoy спешно покинул Объединенные Арабские Эмираты из-за нового уголовного дела, возбужденного в отношении него. Из ОАЭ он улетел в Турцию.