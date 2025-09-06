сегодня в 13:28

В Москве благоустроили более 80 га пришкольных территорий

К началу учебного года в Москве подготовили территории 51 реконструированной школы. Их общая площадь превышает 80 га, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Благодаря масштабной программе «Моя школа» в учебных зданиях появились современные объекты для физического развития учеников. Среди них — полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, тренажеры, а также площадки для строевой подготовки и др.

Еще специалисты обустроили 110 детских игровых площадок, оборудованных с учетом возрастных особенностей детей. Помимо этого, обустроили зоны для спокойного отдыха, установили современные энергосберегающие фонари и системы видеонаблюдения.

Кроме того, завершили обустройство комфортных парковок для велосипедов и самокатов, а также внедрили понятную систему навигации. На всех участках разбили газоны. В осенне-зимний период запланирована высадка деревьев.

